Ortaköy'de vatandaşlar havai fişek gösterisiyle yeni yıla girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortaköy'de vatandaşlar havai fişek gösterisiyle yeni yıla girdi - Son Dakika

Ortaköy'de vatandaşlar havai fişek gösterisiyle yeni yıla girdi

6 saat önce

Yılbaşı kutlamaları için Ortaköy Meydanı'nı tercih eden vatandaşlar yeni yıla havai fişek gösterisi eşliğinde girdi.

Ortaköy'de vatandaşlar havai fişek gösterisiyle yeni yıla girdi, System.String[]

Yılbaşı kutlamaları için Ortaköy Meydanı'nı tercih eden vatandaşlar yeni yıla havai fişek gösterisi eşliğinde girdi. DJ performansıyla doyasıya eğlenen vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadı.


Yılbaşı kutlamaları için Ortaköy Meydanı'nı tercih eden binlerce vatandaş yeni yıla 'merhaba' dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle 10'dan geriye sayan vatandaşlar yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Havai fişek gösterisi eşliğinde 2020'yi karşılayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. DJ performansıyla doyasıya eğlenen binlerce vatandaş coşku dolu anlar yaşadı. - İSTANBUL

Ortaköy Meydanı, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:23 Kaynak: İHA
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