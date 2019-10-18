Son Dakika Haberleri: Ortaokul öğrencileri barınaktaki hayvanlar için bağış topladı
Son Dakika Güncel Ortaokul öğrencileri barınaktaki hayvanlar için bağış topladı

Ortaokul öğrencileri barınaktaki hayvanlar için bağış topladı

1 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Hakimiyet-i Milliye Ortaokulu öğrencileri, bağış toplayarak aldıkları mamalarla hayvan barınağını ziyaret edip, buradaki köpekleri besledi.

Ortaokul öğrencileri barınaktaki hayvanlar için bağış topladı, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Hakimiyet-i Milliye Ortaokulu öğrencileri, bağış toplayarak aldıkları mamalarla hayvan barınağını ziyaret edip, buradaki köpekleri besledi.

Hayvanları Koruma etkinlikleri kapsamında, Gelibolu Hakimiyet-i Milliye ortaokulunun Hayvanları Koruma Kulübünün öğrenci ve öğretmenleri, ilçe belediyesinin hayvan barınağını ziyaret etti.

Ziyaret öncesinde okulda, öğrenci ve öğretmenlerinden bağış toplayan gönüllü öğrenciler, topladıkları paralarla hem okul bahçesinde baktıkları köpeklerine hem de ziyarete gittikleri barınaktaki köpekler için mama aldı. Matematik öğretmeni Nurgül Evrensel ve rehber öğretmen Uğur Manay ile barınağa giden öğrenciler burada bir süre köpekleri sevdi ve getirdikleri çuval dolusu mamayı köpeklere verdi.

Evrensel, "Öğrencilerimizle birlikte belediyenin hayvan barınağına gezimizi gerçekleştirdik. Gezi öncesinde gönüllü öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile yavru köpek maması temin ettik ve bu mamaları oradaki yavru köpeklere verdik. Öğrencilerimize sokak hayvanlarının yaşam koşullarının zorluğunu anlattık. Barınakta hangi faaliyetlerin yürütüldüğünü, hangi köpeklerin barınağa götürüldüğünü ve ne kadar süre ile barınakta kaldığını belediye veterinerinin de katkılarıyla çocuklarımıza etkileşimli bir şekilde öğrettik. Barınakta bulunan köpekleri severek çocuklarımızın hayvan sevgilerini pekiştirmiş olduk." dedi.

Çanakkale, Gelibolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:26 Kaynak: AA
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