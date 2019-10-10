Son Dakika Haberleri: Osaka, olimpiyatlarda Japonya için yarışacak!
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Osaka, olimpiyatlarda Japonya için yarışacak!

1 saat önce

Kadınlar tenisinde dünya klasmanının 3 numarası Naomi Osaka, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Japonya adına mücadele edecek.

Osaka, olimpiyatlarda Japonya için yarışacak!, System.String[]

Kadınlar tenisinde dünya klasmanının 3 numarası Naomi Osaka, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Japonya adına mücadele edecek.


Japonya'da doğan ve 3 yaşında ailesiyle ABD'ye giden 21 yaşındaki Osaka, gelecek yıl Tokyo'nun ev sahipliği yapacağı Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkesini temsil edebilmek için ABD vatandaşlığından çıkacağını açıkladı.


16 Ekim'de 22 yaşına girecek olan genç tenisçi, Japonya yasalarına göre 22 yaşına basmadan sahip olduğu vatandaşlıklardan birini seçmek zorunda.


Japon basını, Osaka'nın Japon vatandaşlığında kalmak için yasal işlemleri başlattığını yazdı.


Osaka, 2018 ABD Açık ve 2019 Avustralya Açık'ta art arda iki grand slam şampiyonluğu yaşadı.

Naomi Osaka, Japonya, Tokyo, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:16 
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