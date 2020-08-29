Osaka sakatlığından dolayı finalden çekildi
ABD'nin New York kentinde düzenlenen Western & Southern Açık Tenis Turnuvası'nda 22 yaşındaki Japon raket Naomi Osaka'nın bacağındaki sakatlık nedeniyle final maçından çekildiği açıklandı ve Belaruslu Victoria Azarenka şampiyon ilan edildi.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen Western & Southern Açık Tenis Turnuvası'nda 22 yaşındaki Japon raket Naomi Osaka'nın bacağındaki sakatlık nedeniyle final maçından çekildiği açıklandı ve Belaruslu Victoria Azarenka şampiyon ilan edildi.
Osaka, yaptığı açıklamada bu karardan dolayı üzgün olduğunu söyleyerek, "Dün oynanan maçta ikinci tie-break oynandığı sırada sol arka adalemde çekme oldu. Sakatlığım gece iyileşmedi. Duygusal bir hafta geçirdim, bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.Öte yandan turnuvanın tek erkekler finalinde ise dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic ile dünya 30'uncusu Kanadalı Milos Raonic karşı karşıya gelecek.
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