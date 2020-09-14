OSD-Otomotiv üretimi Ocak-Ağustos'ta yıllık yüzde 23 azaldı

Otomotiv sektöründe Ocak-Ağustos döneminde toplam üretim yıllık bazda yüzde 23 ve otomobil üretimi de yüzde 21 azaldı.

Otomotiv Sanayi Derneği'nin (OSD) verilerine göre bu dönemde, toplam üretim 712 bin 98 adet, otomobil üretimi ise 485 bin 314 adet düzeyinde gerçekleşti.

Buna karşılık, 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artarak 414 bin 931 adete, otomobil satışları da yüzde 64 artışla 317 bin 394 adete yükseldi.Ticari araç grubunda, Ocak-Ağustos döneminde üretim yıllık bazda yüzde 27 daralırken, ağır ticari araç grubunda yüzde 13, hafif ticari araç grubunda yüzde 28 azaldı. Ocak-Ağustos dönemine göre ticari araç satışları yüzde 85, hafif ticari araç satışları da yüzde 86 ve ağır ticari araç pazarı da yüzde 75 arttı.Toplam otomotiv ihracatı da Ocak- Ağustos döneminde yıllık bazda, adet bazında yüzde 35, otomobil ihracatı yüzde 32 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 523 bin 288 adete, otomobil ihracatı ise 360 bin 118 adete geriledi.

Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 27, euro bazında yüzde 27 azaldı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 14.7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 27 azalarak 5.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 26 azalarak 4.8 milyar euroya geriledi. (Grafik)