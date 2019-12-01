Son Dakika Haberleri: Osman Çakmak'ın acı günü
Son Dakika Spor Osman Çakmak'ın acı günü - Son Dakika Spor

Osman Çakmak'ın acı günü

6 saat önce

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak, yaklaşık 10 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Osman Çakmak'ın acı günü, System.String[]

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak, yaklaşık 10 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak (68) şubat ayında Zile ilçesi Narlıkışla köyünde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybederken, Ömer Çakmak (85) tedavi altına alınmıştı. Tokat Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 1.5 ay yoğun bakım servisinde tedavi gördükten sonra palyatif bakımda tedavi altına alınan Çakmak, öğle saatlerinde yaklaşık 10 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ömer Çakmak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Tokat Belediyesi cenaze aracı ile Zile Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Cenaze pazartesi günü öğle namazına müteakiben Narlıkışla köyünde toprağa verilecek.


Acı haberi Adana'da öğrendi


Osman Çakmak, acı haberi Adana'da aldığı, babası ile en son bir gün önce hastanede görüştüğü öğrenildi. Adana'dan özel bir araçla yola çıkan Çakmak'ın akşam saatlerinde Zile'de olması bekleniyor. Çakmak'ın ağabeyi Mehmet Çakmak, soba zehirlenmesi sonucu annesini kaybettiği olayda babasının yaklaşık 10 aydır tedavi gördüğünü ifade ederek, "Her evladın yapması gerekeni yaptık, hastanemiz başhekimi ve personelinden rabbim razı olsun. Kardeşim Adana'da idi haberi orada aldı yola çıktı" diye konuştu. - TOKAT

Osman Çakmak, Ömer Çakmak, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


EURO 2020 kura çekiminin ardından
Fransa'da Monaco-PSG maçı ertelendi! MSB'den Barış Pınarı Harekatı vurgusu: Sivillere zarar vermeyecek şekilde planlanmış ve icra edilmiştir Çağlar'lı Leicester, Cenk'li Everton'ı mağlup etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 23:21:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osman Çakmak'ın acı günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]