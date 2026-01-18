Osman Çalışkan, DEİK Gürcistan Başkanı Seçildi - Son Dakika
Ekonomi

Osman Çalışkan, DEİK Gürcistan Başkanı Seçildi

Osman Çalışkan, DEİK Gürcistan Başkanı Seçildi
18.01.2026 17:07
Osman Çalışkan, DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanlığına üçüncü kez seçildi. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliği gelişmeye devam edecek.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul kapsamında yapılan seçimler sonucunda Osman Çalışkan, DEİK Türkiye- Gürcistan İş Konseyi Başkanlığına üçüncü kez seçildi.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İş Konseyi, yeni dönemde de iki ülke özel sektörleri arasındaki iş birliğini daha ileri taşımayı hedefliyor.

Seçimin ardından değerlendirmelerde bulunan Osman Çalışkan Türkiye ve Gürcistan arasındaki güçlü bağlara dikkat çekerek, "Türkiye ve Gürcistan, güçlü bağlara sahip dost iki ülkedir. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler her geçen gün gelişmekte, Gürcistan'daki Türk ve yabancı yatırımlar artmaktadır. Gelecekte ekonomik iş birliğinin daha da derinleşeceğine inanıyoruz. DEİK; hükümetler, diplomatlar ve üye şirketlerle birlikte Türkiye-Gürcistan ticaretinin gelişmesine katkı sağlamayı sürdürecektir" dedi.

DEİK, 152 ülkede faaliyet gösteren İş Konseyleri aracılığıyla Türk özel sektörünü uluslararası muhataplarıyla bir araya getirerek; kamu kurumları, diplomatik temsilcilikler ve uluslararası kuruluşlarla yakın iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyor. Kurum, Türkiye'nin ihracatının artırılması, yeni yatırım ve iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik ilişkilerin kurulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye-Gürcistan İş Konseyi de bu çerçevede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve iş dünyaları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Yeniden seçilen Osman Çalışkan, aynı zamanda Gürcistan Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Osman Çalışkan, Gürcistan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Osman Çalışkan, DEİK Gürcistan Başkanı Seçildi - Son Dakika

