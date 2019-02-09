Son Dakika Haberleri: Osman Özköylü: "Melih Gökçek'e Eryaman Stadyumunu Ankara'ya Kazandırdığı İçin Teşekkür Ederim"

Osman Özköylü: "Melih Gökçek'e Eryaman Stadyumunu Ankara'ya Kazandırdığı İçin Teşekkür Ederim"

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Eryaman Stadı'nda ilk kez bir Ankara derbisi oynandı.

Osman Özköylü:
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Eryaman Stadı'nda ilk kez bir Ankara derbisi oynandı. Gençlerbirliği ile Osmanlıspor'un karşı karşıya geldiği mücadele 2-0 Osmanlıspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Osman Özköylü, Eryaman Stadını Ankara'ya kazandırdığı için Melih Gökçek'e teşekkür etti. Özköylü, "Onursal Başkanımız Melih Gökçek'e Eryaman Stadyumunu Ankara'ya kazandırdığı için teşekkür ederim. İki takımında hedefleri var. Gençlerbirliğinin stresli olacağını biliyorduk. Ayuk'a karşı yapılan faullerin organize olduğunu düşünüyorum. Hakem de buna müsaade etti. Bu durum hem hakem adına hem futbol adına talihsizlik. Rakibe ilk yarıda pozisyon vermedik, iyi oynadık ve doğru işler yaptık. İkinci yarının ilk 15 dakikasında gol yiyebilirdik ama yemedik. Ciddi bir rakiple karşılaştık. Çok şanslı bir teknik adamım, bu oyuncu grubuna sahip olduğum için. Önümüzde 13 zorlu maç var. Özellikle önümüzdeki 5 maçtaki performansımız Süper Lig'e çıkmamızı etkiler. Biz galibiyetleri devam ettirmek istiyoruz. Oyuncularımın gayretleri olduğu sürece başarıya ulaşacağımıza eminim" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:40 Kaynak: İHA

Osman Özköylü, Melih Gökçek, Eryaman, Ankara, Spor
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