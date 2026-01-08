Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu şampiyon oldu

Kayseri Okul Sporları Küçük Erkekler futbol turnuvasında Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu namağlup şampiyon oldu.

19 Kasım'da başlayan ve 23 Aralık'ta tamamlanan turnuvada şampiyon namağlup Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu oldu. Rakipleri tek tek geçen Kayseri Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu kupanın sahibi oldu. Argıncık Stadı'nda oynanan maçlarda Kayseri Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu ilk maçında Şehit Ali Örnek Ortaokulu 5-1, ikinci maçında Gazioğlu Ortaokulunu 12-0, üçüncü maçında Mehmet Soysaraç Ortaokulunu 9-1, dördüncü maçında Hoca Yusuf Erdem Ortaokulunu 1-0 ve son maçında ise TOKİ Şehit Nazım Ortaokulunu penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup eden Kayseri Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu mutlu sona ulaşan takım oldu.

Namağlup olarak Kayseri şampiyonu olan Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu final maçının ardından büyük sevinç yaşadı. 23 takım arasından çıkarak şampiyonluğu göğüsleyen Kayseri Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu gelecek adına umut verdi. Şampiyon Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu oynadığı başarılı futbol ve aldığı sonuçlar ile takdir topladı ve Kayseri'yi Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. - KAYSERİ