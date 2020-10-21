Osmancık'ta 3 okul depreme karşı güçlendirilecek - Son Dakika

Çorum'un Osmancık ilçesinde bazı okullara deprem güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre ilçede bulunan 3 okulda depreme karşı güçlendirme çalışması başlatıldı. Koyun Baba ilköğretim okulu, METEM ana binası ve Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okulunda 3 ay sürmesi ön görülen deprem güçlendirmesi çalışması yapılacak.

Koyun Baba ilköğretim Okulu'nda eğitim gören öğrencilerin 22 Ekim Perşembe günü itibari ile Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu'nda öğlenci olarak, Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrencilerin ise İmam Hatip Lisesinde öğrenim göreceği bildirildi. - ÇORUM