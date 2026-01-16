Çorum'un Osmancık ilçesinde evlere girerek ziynet eşyası ve para çalan 2'si kadın 4 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince evlere girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen Ç.A., G.K., İ.S. ve S.D. suçüstü yakalandı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin ziynet eşya ile nakit para çaldıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin ilçede 8 ay önce de benzer hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi. - ÇORUM
Son Dakika › 3-sayfa › Osmancık'ta Hırsızlar Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
