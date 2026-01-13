Osmancık\'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda B.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. B.B. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇORUM
