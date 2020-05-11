Osmaneli Belediyesi berberlere maske ve dezenfektan dağıttı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılmalarının ardından belli kurallar dahilinde çalışmalarına izin verilen berberlere belediye tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Belediye Başkanı Münür Şahin'in talimatıyla hazırlanan hijyen paketleri, uzun bir aradan sonra mesaiye başlayan iş yeri sahiplerine teslim edildi.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeniden hizmete açılan berberleri unutmadıklarını, onlar için hediye paketi hazırladıklarını söyledi.

Her zaman esnafın yanında olduklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Esnaf kardeşlerimize dükkanları kapalı kaldığı sürece elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Bugün de iş yerlerini hayırlısıyla açtılar, hayırlı işler diliyorum. Belediye olarak ilk günlerinde destek olabilmek için içinde ateş ölçer ve hijyen malzemesi bulunan koli hazırladık. İlçemizdeki tüm berber ve kuaförlere teslim ettik."

Berber Recep Ateş de Belediye Başkanı Münür Şahin'e teşekkür ederek, "Tek kullanımlık örtü, maske ve tek kullanımlık havlulara önem veriyoruz." dedi.

Berber Ender Kaygısız ise yeniden hizmete başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Randevu sistemiyle çalışmaya başladıklarını, talebin yoğun olduğunu aktaran Kaygısız, "Hafta sonuna kadar tüm çalışma saatlerimiz doldu. Biz de vatandaşlar da bu durumdan memnun. Herkese hayırlı, bol kazanç diliyorum." diye konuştu.