Osmaneli'de kursiyerlere sertifika töreni

Osmaneli ilçesinde Belediye ve İŞKUR destekleri ile Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüklerinin Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlediği dokuma ve dikiş kursunu bitiren kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.

Sertifika törenine İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Halk Eğitim Müdürü Durmuş Ali Ünlü ile diğer davetliler katıldı.



Yavuz, törende yaptığı konuşmada, katılımcılara ve kursu düzenleyen yetkililere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şahin ise şöyle konuştu:

"İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda Tekstil Bölümünün verdiği eğitimler ve desteklerle tarihi Roma dönemine dayanan Lefke bezinin dünya markası olması için gayret gösteriyoruz. Yakında Rusya'da tekrar sunumları yapılacak giysilerle pazara yönelik ve ihracatı arttırıcı faaliyetlerde hız veren belediyemiz, kadınlarımız için Lefke bezi atölyesinde üretilen tüm ürünleri pazarlayarak ilçe ekonomimize katkı sağlıyorlar."

Daha sonra Yavuz ve Şahin ile diğer protokol üyeleri, kursiyerlere sertifikalarını verdi.