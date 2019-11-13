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Osmaneli için "sakin şehir" girişimi

7 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinin "sakin şehirler ağı"na (cittaslow) dahil edilmesi için çalışma yürütülüyor.

Osmaneli için

Bilecik'in Osmaneli ilçesinin "sakin şehirler ağı"na (cittaslow) dahil edilmesi için çalışma yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı bölgelerden olan ve hemen hemen her köşesinde o döneme ait izler taşıyan ilçenin sakin şehirler ağına alınması amacıyla çalışmaların, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) akademisyenlerinin desteği ile yürütüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, BŞEÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çalışkan ve Güzel Sanatlar Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kahveci'nin, Belediye Başkanı Münür Şahin ile çalışmaları değerlendirdiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Sakin şehir kapsamında Osmaneli örneğini hayata geçirebilmek için mevcut durumun değerlendirilmesi, oluşturulacak proje ekibiyle çalışmalar başlanılması konusunda mutabakata varıldı. Bu konuda önümüzdeki günlerde çalışmalara hız verilecek.

Osmaneli ilçesinin de bu kentler arasına girebilmesi için BŞEÜ ile başlatılan proje ilçemize ayrı bir değer katacak."

Tarihi milattan önce 5000'li yıllara dayanan ilçede Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescil edilen konaklar bulunuyor. Bölgedeki tadilat nedeniyle her sokağından testere ve çekiç seslerinin yükseldiği ilçe, kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen konakları ile dikkati çekiyor.

Osmanlı Devleti, Osmaneli, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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