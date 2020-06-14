Osmaneli'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Hasan Tirek idaresindeki 16 LHE 86 plakalı otomobil, İznik- Adapazarı kara yolu Yeşilçimen Mahallesi Kavşağı'nda Yusuf Gürek'in kullandığı 54 AEA 723 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücüler Tirek ve Gürek ile otomobilde bulunan Necmi Akay yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan Yusuf Gürek, İznik Devlet Hastanesine, Hasan Tirek ve Necmi Akay ise Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu kişilerin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.