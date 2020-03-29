Osmaneli'nde polis ekiplerinden koronavirüs önlemleri denetimi - Son Dakika

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Osmaneli'nde polis ekiplerinden koronavirüs önlemleri denetimi
6 saat önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinin girişlerinde polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yapıldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinin girişlerinde polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, durdurdukları araçlardaki sürücü ve vatandaşların yaşlarını kontrol etti.
Yaşları 65 ve üzerinde olanlara evlerinde kalmaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, diğer kişilere ise önlemleri hatırlattı.
Polis ekipleri ayrıca, toplu taşıma araçlarıyla ilgili tedbirler kapsamında denetim gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan, denetimleri yerinde inceledi. Kontrol noktalarından geçen vatandaşlar ise uygulamanın yerinde olduğunu belirterek memnuniyetlerini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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