Osmangazi Belediye Başkanı, Lösemili Çocuklarla Buluştu - Son Dakika
Osmangazi Belediye Başkanı, Lösemili Çocuklarla Buluştu

06.11.2025 11:43
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yetkilileri ve tedavi süreçlerini tamamlayan çocukları makamında ağırlayarak, löseminin farkındalığına vurgu yaptı ve destek sözü verdi.

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Bursa temsilciliği yetkilileri ile tedavi süreçlerini tamamlayan çocukları, makamında ağırladı.

LÖSEV'in öncülüğünde 2-8 Kasım günleri arasında düzenlenen Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Bursa İl Koordinatörü Aslı Metin Sakarya, LÖSEV Bursa Halkla İlişkiler Koordinatörü Meral Aydın Yıldırım, LÖSEV Bursa Sosyal Hizmetler Sorumlusu Fettah Ay, LÖSEV Bursa İl Koordinatörü Asistanı Serhat Güneş ve tedavi süreçlerini tamamlayan çocuklar, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı makamında ziyaret etti.

LÖSEV'in yaptığı çalışmalar hakkında Başkan Aydın'a bilgiler veren İl Koordinatörü Aslı Metin Sakarya, lösemi ve kanserle mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

"Elimizden gelen her türlü imkan ile yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise LÖSEV yetkililerinin ve çocukların ziyaretinden son derece memnun kaldıklarını ifade ederek, "Çok güzel ve etkili çalışmalar yapıyorlar. Birçok çocuğumuz sağlığına kavuşuyor. Umarım çocuklarımız bu hastalığa hiç yakalanmaz ama yakalananların yanında da LÖSEV her türlü desteği ailelere, çocuklara veriyor. Bütün çaba çocukların tekrar sağlığına kavuşup, normal hayatına devam etmesi için. Biz de Osmangazi Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü imkan ile yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Tekrar kendilerine, emek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyarette miniklerle yakından ilgilenen Başkan Aydın, tedavi sürecini tamamlayan ve kontrolleri devam eden çocuklara hediye takdim etti.

Kaynak: ANKA

Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

