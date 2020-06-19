Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye il geneli, Adana'nın kuzey ve doğusu ( Pozantı, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Aladağ, Karaisalı, Kozan, Çukurova, İmamoğlu, Ceyhan, Yumurtalık) ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde ( Andırın, Göksun) gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.