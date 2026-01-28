Osmaniye'de 10 Dolandırıcı Tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Osmaniye'de gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

EGM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Nitelikli Dolandırıcılık ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi" zanlılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin, yurt genelinde 25 ilde vatandaşları telefonla arayarak yönlendirdikleri IBAN numaralarına para gönderilmesini sağlayıp, dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Operasyon sonucu hesaplarında toplam 10 milyon liralık işlem hacmi bulunan 10 şüpheli tutuklandı.

Paylaşımda, "Osmaniye Emniyet Müdürlüğümüzün kahraman personeline titiz ve kararlı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Her türlü suç ve suçluya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.