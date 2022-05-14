Osmaniye'de 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

14.05.2022 13:43
Osmaniye'de 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A'nın ilçe merkezinde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla O.A. yakalandı.

O.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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