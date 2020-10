Osmaniye'de Azerbaycan'a destek konvoyu - Son Dakika

OSMANİYE'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Azerbaycan'a destek konvoyu düzenledi.

Kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları üyeleri, 'Can Azerbaycan'ın haklı davasında yanındayız' sloganıyla Masal Park Alanı'ndan başlayıp, Atatürk Caddesi'ni takip ederek Cumhuriyet Meydanı'na kadar konvoy düzenlendi. Konvoya Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla katılan vatandaşlar, 'İki devlet, tek millet' yazılı dövizleri taşıdı. Konvoy öncesinde açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (IHH) İnsani Yardım Vakfı Osmaniye Şube Başkanı Nadir Sarıcan, Azerbaycan topraklarının işgalinin son bulmasını gerektiğini belirterek, "Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunu ve Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan, yeniden sivillere yönelik saldırılara başladı. Ermenistan son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdi. 1991 yılından bu yana bölgede yapılan hiç bir anlaşmaya uymayan ve her görüşme sürecinde Azerbaycan'a ait topraklara saldırmaya ve hukuksuz işgaline devam eden Ermenistan, 26 şubat 1992'de Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştirmiştir. 12 temmuz 2020 tarihinde ise Ermenistan bu defa Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine sağdırdı. Saldırılarda biri general 3'ü üst düzey rütbeli asker olmak üzere toplam 11 kişi şehit oldu. Azerbaycan, bu saldırılar sonrasında topraklarını savunmak için Ermenistan'ın işgalci güçlerine karşı operasyon başlattı. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz" dedi. Yapılan duanın ardından başlatılan Azerbaycan'a destek konvoyu, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.