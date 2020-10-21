Osmaniye'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Osmaniye'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Vali Yılmaz, Ahmet Cevdet Paşa Salonu'nda düzenlenen toplantıda bağımlılıkla mücadelenin insanlığın korunması için önemli olduğunu belirterek, bu mücadelede emek verenlere ve destek olanlara teşekkür etti.

Toplantıda İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, kurumların koordineli çalışmasının bağımlılıkla mücadeledeki etkisini konu alan sunum yaptı.

Daha sonra 180 Derece Madde Bağımlılığı Mücadele Derneği Başkanı Uğur Elaman ve Isparta UYUMDER Başkanı Yaşar Erbil, bağımlılıkla mücadele konusunda yaptıkları çalışmalarını anlattı.

Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.