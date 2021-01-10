Osmaniye'de "can dostlar" için 25 kulübe - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Can Dostlar Üşümesin" projesi kapsamında yapılan 25 kulübe, sokak hayvanlarının yoğun olduğu yerlere konuldu.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yaptığı açıklamada, kedilerin özellikle kış aylarını rahat geçirebilmeleri amacıyla park, meydan ve site bahçelerine kedi evi yerleştirdiklerini belirtti.

Sokak hayvanlarının kış aylarında soğuk ve yağışlı havalardan etkilenmemesi için çalıştıklarını ifade eden Tarhan, yerleştirilen 25 kulübeye mama ve su da bırakıldığını kaydetti.

Tarhan, kedi evine vatandaşların da mama bırakarak destekte bulanabileceğini dile getirdi.