Osmaniye\'de CHP Buluşmasında Emekli Yurttaşın Sorunları

Haber: Erhan Özmen

(OSMANİYE) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partinin Osmaniye İl Başkanlığı önündeki halk buluşmasına katılan 72 yaşındaki bir yurttaş, "Evde hastam var, temizlik hizmetini yaptıramıyorum. 40 yıl müdürlük yaptım. Ben evde bulaşık yıkıyorum. Ayıp değil ama utansınlar. Temizlikçi getirsen 7-8 bin lira istiyor. Benim artışım sadece bin lira" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla Osmaniye'ye geldi. Hafta boyunca depremden etkilenen beş ilde programları olan Özel'in kentteki ilk durağı CHP Osmaniye İl Başkanlığı oldu.

Özel'i karşılamaya gelen bir yurttaş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız ikinci memleketinde. Biz kendisini çok seviyoruz. CHP'yi de iktidara taşıyacağına inancımız tam. Bu şekilde Sayın Özgür Özel'le birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini kurtaracağız inşallah. Biz kendisini çok seviyoruz. Kendisi de Osmaniye'yi çok seviyor. Bu AKP faşizmine karşı mücadelemiz sonuna kadar sürecektir ve iktidara partimizi kesinlikle taşıyacağız" dedi.

"En ucuz meyveyi sordum"

Başka bir yurttaş da 72 yaşında olduğunu bildirerek, şunları söyledi:

"Emekliyim. İnan ki kendimden utanıyorum. Emeklilerin tamamı hesap uzmanı. Ancak otellerin yıldızını sayabiliyoruz. Başka geçim kaynağımız yok, yetişmiyor. Ben dün hastanedeydim. Eşim onkoloji hastası. İnan ki yetiştiremiyorum. 40 yıl devletime hizmet ettim; benim hakkım bu mudur? Sıcacık evimde oturmak varken ben neden meydana geliyorum? Yetiştiremiyoruz arkadaşlar. Her şeyin fiyatı almış başını gitmiş. En ucuz meyveyi sordum 'Nar' dediler, 'Fiyatı 120 lira' dediler. Ben ne alayım? Makarna alayım diyorum, olmuyor. Biz ne yiyeceğimizi şaşırdık. Cepte delik çok. Övünmek gibi olması emekliyim ama keşke emekli olmasaydım. Şu an çalışacak gücüm de yok. Evde hastam var. Temizlik hizmetini yaptıramıyorum. 40 yıl müdürlük yaptım. Ben evde bulaşık yıkıyorum. Ayıp değildir ama utansınlar. Temizlikçi getirsen 7-8 bin lira istiyor. Benim artışım sadece bin lira. Yalan çok. Çare var. Çare CHP'de."