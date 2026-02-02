(OSMANİYE) - Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik üç ilde yapılan operasyonlar kapsamında terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen üç şüpheli gözaltına alındı.
Suriye uyruklu şüpheliler B.A. (30), T.M. (39) ve A.E. (38) sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Yerel › Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
