Osmaniye'de DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Osmaniye'de DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Osmaniye\'de DEAŞ şüphelisi tutuklandı
02.01.2026 09:29
Jandarma, Osmaniye'de DEAŞ ile bağlantılı H.E. adlı Suriye uyruklu şüpheliyi tutukladı.

Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ şüphelisi Suriye uyruklu H.E. (26) tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'nca, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede Osmaniye Merkez ilçede DEAŞ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.E.'nin kaldığı adrese sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

TUTUKLANDI

Şüpheli gözaltına alınırken, ekipler evde detaylı arama yaptı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli H.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Terör

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • hüseyin güner hüseyin güner:
    din kardeşi adı altında oy almak için Avrupa'dan para toplamak için sermaye yapmak için gelecekte torunlara damatlara bütün herkese ülkeye doldurdu ve bunları hala göndermiyorlar hepsi ne olduğu belli değil bunu söyleyince ırkçı oluyoruz 3 0 Yanıtla
  • Ali Yeditepe Ali Yeditepe:
    hala bu Suriyelileri savunanların Allah cezasını versin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
