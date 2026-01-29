Osmaniye'de Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Tutuklama

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı "Gölge Ağı" isimli operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli şahısların ülke genelinde 25 ilde, çok sayıda vatandaşı telefonla dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheli şahıslar, kan bağışında bulunulan hasta veya hasta yakınlarının kişisel bilgilerine ulaşıp, size kan vermiştim söylemiyle güven ilişkisi kurup, zor durumda olduklarını ileri sürerek, bazı durumlarda ise vatandaşların yakını olduklarını beyan ederek, araçlarının arızalandığını, kredi kartlarının çalışmadığını veya acil paraya ihtiyaç duyduklarını ileri sürerek para talep ettiler, yönlendirdikleri IBAN numaralarına para gönderilmesini sağlamak suretiyle 25 ilde toplam 58 kişiyi dolandırdılar.

Yürütülen soruşturma kapsamında 23 Ocak'ta Osmaniye merkezli İzmir ve Manisa illerinde 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 45 bin 128 kişiye ait kişisel veri, dijital materyaller ve çok sayıda doküman, 30 bin TL nakit para, banka kartları, GSM hatları ve çok sayıda telefon ele geçirildi.

MASAK verilerine göre, suç örgütünün yaklaşık 10 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Yakalanan 10 şahıs emniyetteki sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi