Osmaniye'de Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Osmaniye'de Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Tutuklama

29.01.2026 01:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de düzenlenen 'Gölge Ağı' operasyonunda 10 dolandırıcı tutuklandı, 58 kişi kandırıldı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı "Gölge Ağı" isimli operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli şahısların ülke genelinde 25 ilde, çok sayıda vatandaşı telefonla dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheli şahıslar, kan bağışında bulunulan hasta veya hasta yakınlarının kişisel bilgilerine ulaşıp, size kan vermiştim söylemiyle güven ilişkisi kurup, zor durumda olduklarını ileri sürerek, bazı durumlarda ise vatandaşların yakını olduklarını beyan ederek, araçlarının arızalandığını, kredi kartlarının çalışmadığını veya acil paraya ihtiyaç duyduklarını ileri sürerek para talep ettiler, yönlendirdikleri IBAN numaralarına para gönderilmesini sağlamak suretiyle 25 ilde toplam 58 kişiyi dolandırdılar.

Yürütülen soruşturma kapsamında 23 Ocak'ta Osmaniye merkezli İzmir ve Manisa illerinde 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 45 bin 128 kişiye ait kişisel veri, dijital materyaller ve çok sayıda doküman, 30 bin TL nakit para, banka kartları, GSM hatları ve çok sayıda telefon ele geçirildi.

MASAK verilerine göre, suç örgütünün yaklaşık 10 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Yakalanan 10 şahıs emniyetteki sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kaynak: ANKA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Güvenlik, Osmaniye, Ekonomi, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

00:52
Galatasaray, play-off biletini kaptı İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
Galatasaray, play-off biletini kaptı! İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
00:18
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 02:28:29. #7.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.