Osmaniye'de Emekliler Geçim Sıkıntısı Çekiyor
Güncel

Osmaniye'de Emekliler Geçim Sıkıntısı Çekiyor

03.02.2026 15:04
Osmaniye'deki emekliler, düşük maaşlarla yüksek fiyatlar nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'de emekliler geçinememekten dert yandı. Emekli bir vatandaş, "Mesela muz alalım diyoruz, alamıyoruz; karnabahar alalım diyoruz, alamıyoruz. Kestanenin zaten yanına varılmıyor. Halimiz ne olacaksa bilmiyorum, başımızdakiler düşünsün. Kendileri 500 bin lirayla doymuyorlar, bize de 20 bin lira" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekli vatandaşlar, hayat pahalılığı ve geçim zorlukları nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlattı.

Yurttaşlar, düşük aylıkları nedeniyle pazarda temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını, fiyatların yüksekliği nedeniyle birçok ürünü alamadıklarını belirtti. Bazı emekliler pazarda çalışarak "harçlığını" çıkarmaya çalışırken, pazarcı esnafı da satışların çok düştüğünü ifade etti.

Bir emekli, "Ben 73 yaşındayım, çalışıyorum. 20 bin lira emekli maaşı alıyorum. Ne gelirse temizliyorum. Zor olsa ne yapacaksın? Geçim bu" dedi.

Başka bir emekli yurttaş ise "Almakta zorlanıyoruz, bazı şeylerde fedakarlık yapıyoruz, almıyoruz. Hurma bir yerde 120 lira, bir yerde 60 lira. Almakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sepet bomboş"

Bir başka vatandaş da maaşının yetmediğini söyleyerek, "Sepet bomboş. Hiçbir şey alamadık. Her şeyi canı istiyor yaşlı adamın, neyi canı istemez ki? Halimiz perişan, sonumuz mezarlık" dedi.

Pazardaki bir kent sakini ise fiyatların pahalı olduğunu anlatarak, "Yarım kilo alıyoruz, bir kilo da değil. Mesela muz alalım diyoruz, alamıyoruz; sonra karnabahar alalım diyoruz, alamıyoruz. Kestanenin zaten yanına varılmıyor. Emekliyim, 20 bin lira maaşımız var. Halimiz ne olacaksa bilmiyorum, başımızdakiler düşünsün. Kendileri 500 bin lirayla doymuyorlar, bize de 20 bin lira" diye konuştu.

Erken seçim çağrısında bulunan bir emekli de "Maaş yetmiyor. Pazardan her şeyi alamıyoruz. Emekliler çok kızgın, erken seçim olsun" açıklamasında bulundu.

Bir pazar esnafı ise "Satış hiç yok, daha siftah edemedik. Şurada soğukta duramadım, buraya geldim. Hiç gelirimiz yok. 75 yaşındayım çalışıyorum" dedi.

Bir başka pazarcı esnafı ise "Pırasayı bu elle bağlayıp da 20 liraya veriyorsun. Pırasa satıyorum, lahana satıyorum. İşlerin nasıl oldu elimden belli değil mi? Geçinemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

