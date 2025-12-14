Osmaniye'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Osmaniye'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
14.12.2025 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Osmaniye\'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Haber Videosu

Osmaniye'de hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı.

OSMANİYE'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında, Osmaniye Merkez'e bağlı Kayalı köyü mevkisinde, Düziçi–Osmaniye yönünde meydana geldi. Osmaniye–Gaziantep istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen ve S.K.K. yönetimindeki otomobile çarptı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada, hafif ticari araçta bulunan S.K.K. (26) ve S.Ş.K. (26) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan B.K. (1) yaralandı. Diğer araçta bulunan M.T. de (77) yaşamını yitirirken, Z.K. (48) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİ OLDU

Osmaniye'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafif ticari aracın otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürerken hayatını kaybedenlerin Sevde Körkü, Süleyman Körkü ve Mehmet Toy olduğu belirendi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Otomobil, Osmaniye, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NBA Kupası’nda finalin adı belli oldu NBA Kupası'nda finalin adı belli oldu
Bir devir sona erdi John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı
Ela Rümeysa Cebeci’nin telefonundan çıkan görüntü İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Rıdvan Dilmen Galatasaray’daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar
Dünyanın dört bir yanında yakalanan 24 azılı suçlu Türkiye’ye getirildi Dünyanın dört bir yanında yakalanan 24 azılı suçlu Türkiye'ye getirildi
Google’a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor İşte nedeni Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni
Sarıyer’de iş yerinde yangın Sarıyer'de iş yerinde yangın
Hanuka kutlamasında kanlı saldırı Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi Hanuka kutlamasında kanlı saldırı! Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

08:59
Türkiye’nin dev marketi satılıyor mu Sabancı Holding’den açıklama var
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
08:55
Mehmet Akif Ersoy’un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak
08:32
Güllü’nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş Görüntüler yayınlandı
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı
07:49
Yakın dostu aktardı İşte Gülşah Durbay’ın yoğun bakımdaki son sözleri
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri
07:22
Bakanlığa 3 bin personel alınacak İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar
07:03
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı
06:09
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
00:04
Netanyahu önce “Yahudi kahraman“ dedi, saatler sonra hatasını düzeltti
Netanyahu önce "Yahudi kahraman" dedi, saatler sonra hatasını düzeltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2025 09:18:14. #7.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.