Osmaniye'de hafızlığını tamamlayanlara icazet belgesi verildi - Son Dakika

Osmaniye'de Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan 54 hafıza törenle icazet belgeleri verildi.

Zafer Camii'nde düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, İl Müftüsü Ali Çakmak ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Osmaniye, Kadirli ve Düziçi Müftülüklerine bağlı Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan 54 hafıza Vali Yılmaz ve protokol üyelerince icazet belgeleri verildi.