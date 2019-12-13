Osmaniye'de incir ve dut ağaçları kışın meyve verdi - Son Dakika
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Osmaniye'de incir ve dut ağaçları kışın meyve verdi

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, incir ve dut ağaçlarının kış mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Osmaniye'de incir ve dut ağaçları kışın meyve verdi, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, incir ve dut ağaçlarının kış mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Anberinarkı köyünde Hürriyet Durşmuşcan'a (60) ait bahçedeki incir ve dut ağaçları, kasımda çiçek açıp aralık ayında meyve verdi.

Durmuşcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın meyve veren dut ve incir ağacını görünce şaşırdığını belirterek, "60 yaşındayım, ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. Yaz meyvesinin tadına kış ayında da baktım. Çok lezzetli. Allah'ın takdiri. Kış ayında bu durum çok alışılagelmiş değil, hayret verici." diye konuştu.

Durmuşcan'ın komşusu Mehmet Ayyıldız da meyvelerin tadının güzel olduğunu dile getirerek, "Kış mevsiminde ilk defa incir ve dut ağacının meyve verdiğini gördüm. Tadı da güzel. Arada gelip yiyoruz. Allah'ın bir mucizesi." ifadesini kullandı.

Osmaniye, Hürriyet, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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