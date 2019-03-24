Osmaniye'de Kablo Hırsızlığı
1 saat önce
Kadirli ilçesinde, enerji nakil hattından kablo çaldığı ileri sürülen 3 zanlı yakalandı.
Kadirli
ilçesinde, enerji nakil hattından kablo çaldığı ileri sürülen 3 zanlı yakalandı.
Azaplı köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendiği 46 N 3955 plakalı minibüsü durdurmak istedi.
Ekipleri görünce kaçmaya çalışan şüpheliler, kısa süren kovalamanın ardından yakalandı. Minibüste yapılan aramada elektrik dağıtım şirketine ait 400 kilogram kesilmiş kablo ile kablo kesmek için kullanılan aletler ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ç.V, A.E. ve S.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:40 Kaynak: AA
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