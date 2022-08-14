Osmaniye'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.
Arkadaşlarıyla doğa yürüyüşü yapan E.K. (50), Karaçay Şelalesi mevkisinde dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kayalık bölgeden çıkarılan E.K. hastaneye kaldırıldı.
Sağ ayağı kırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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