Osmaniye'de LGS'den 500 tam puan alan Muhammet'in hedefi mühendis olmak - Son Dakika
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Osmaniye'de LGS'den 500 tam puan alan Muhammet'in hedefi mühendis olmak

30.06.2022 15:15
Osmaniye'de LGS'den 500 tam puan alan Muhammet'in hedefi mühendis olmak

Osmaniye'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Muhammet Abdullah Duzcu, başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu belirtti.

Osmaniye'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Muhammet Abdullah Duzcu, başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu belirtti.

Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Duzcu, AA muhabirine aldığı puandan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Düzenli ve çok çalıştığını aktaran Duzcu, "Sonuca şaşırmadım ama mutlu oldum. 500 tam puan beklemesem de buna yakın bir sonuç bekliyordum. Çok zor bir dönemdi. Çok uzun bir süre eve kapandım. Hayatımdaki her şeyden kıstım diyebilirim. İleride otomotiv mühendisi olmak istiyorum. İyi bir liseyi tercih edeceğim." diye konuştu.

Anne Selda Duzcu da oğullarının hedefleri doğrultusunda düzenli çalıştığını anlattı.

Oğlunun bu süreçte çok fazla kitap okuduğunu da ifade eden anne Duzcu, "Sınav günü eşimle uyuyamamıştık, dün gece de heyecandan uyuyamadık, ama hepsine değdiğini düşünüyorum. Çok mutluyum, Allah herkese nasip etsin." dedi.

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Kaynak: AA

Osmaniye, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de LGS'den 500 tam puan alan Muhammet'in hedefi mühendis olmak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Osmaniye'de LGS'den 500 tam puan alan Muhammet'in hedefi mühendis olmak - Son Dakika
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