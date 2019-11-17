Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de orman yangını (2)
Son Dakika Güncel Osmaniye'de orman yangını (2) - Son Dakika

Osmaniye'de orman yangını (2)

6 saat önce

KONTROL ALTINA ALINDIOsmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Kanlıgeçit Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında saat 13.00'te başlayan yangına Osmaniye'nin yanı sıra çevre kentlerden 60 arazöz ve 200 kişi katıldı.

Osmaniye'de orman yangını (2), System.String[]

KONTROL ALTINA ALINDI

Osmaniye'nin  Düziçi ilçesindeki Kanlıgeçit Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında saat 13.00'te başlayan yangına Osmaniye'nin yanı sıra çevre kentlerden 60 arazöz ve 200 kişi katıldı. Yangın, yaklaşık 5 saatin ardından kontrol altına alınırken, yaklaşık 20 hektarlık alan küle döndü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter paylaşımı: Sanat camiasına başsağlığı diliyorum
İBB Başkanı İmamoğlu, eşinin dergiye verdiği pozlar hakkında ilk kez konuştu: Bilseydim engellerdim Hayatını kaybeden usta oyuncu Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı Taksim'de Rabia Naz için eylem yapan 3 kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 00:19:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de orman yangını (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]