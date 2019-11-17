Osmaniye'de orman yangını (2)
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KONTROL ALTINA ALINDIOsmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Kanlıgeçit Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında saat 13.00'te başlayan yangına Osmaniye'nin yanı sıra çevre kentlerden 60 arazöz ve 200 kişi katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:01 Kaynak: DHA
KONTROL ALTINA ALINDI
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Kanlıgeçit Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında saat 13.00'te başlayan yangına Osmaniye'nin yanı sıra çevre kentlerden 60 arazöz ve 200 kişi katıldı. Yangın, yaklaşık 5 saatin ardından kontrol altına alınırken, yaklaşık 20 hektarlık alan küle döndü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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