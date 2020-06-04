Osmaniye'de orman yangınlarıyla mücadele eğitim tatbikatı - Son Dakika

Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman yangınlarıyla mücadele eğitim tatbikatı düzenlendi.

Dereli Yangına İlk Müdahale Ekip Binası önündeki alanda yapılan tatbikata, 7 arazöz, 3 su tankı, 4 ilk müdahale aracı, 20 teknik ekip, 27 orman muhafaza memuru ve 80 personel yer aldı.



Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede görev alan personellere yönelik eğitim tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirtti.



Havaların ısınmasıyla olası orman yangınlarına karşı ekip, araç ve teçhizatlarının son kontrollerini yapıldığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Öncelikli hedefimiz yangın riskine karşı tüm önlemleri almaktır. Osmaniye işletmesinde 7 ekiple orman yangınlarına karşı hazırız. Bu anlamda eğitimler büyük önem taşıyor. Yangın söndürme çalışmaları vatan savunması gibi kutsal bir görevdir. Olası bir orman yangınında önce ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın can güvenliği, sonrasında ise ormanlarımızın devamlılığı için gece gündüz demeden teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz."

Yılmaz, vatandaşların herhangi bir orman yangınıyla karşılaştıklarında Alo 177 Orman Yangın ihbar hattını aramalarını istedi.