Osmaniye'de Pastacı Müşterilere Yardım Eli Uzatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Osmaniye'de Pastacı Müşterilere Yardım Eli Uzatıyor

21.01.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadirli'de pastaneci Mehmet Serin, alım gücünün düştüğünü ve müşterilere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pastanecilik yapan esnaf Mehmet Serin, "fiyatlarının uygun olmasına rağmen insanların alışveriş yaparken zorlandıklarını" ifade ederek, "Geçenlerde müşterimizin biri geldi, bir tane pasta beğendi, '400 lira' dedim. Dedi ki 'Bunun yarısını veremez misiniz'? Yaş pastanın yarısını istiyorlar. Çocuğunun doğum günüymüş ve çocuğunun doğum gününde vatandaş yarım yaş pasta istiyor. Böyle deyince müşteriye pastayı maliyetine verdik. Biz de yoksulluktan, yokluktan geldik. Mecburen insanlarımıza elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.

Kadirli'de 25 yıldır pastanecilik sektöründe hizmet veren Mehmet Serin, son aylarda işlerin düştüğünü ve vatandaşların alım gücünün azaldığını aktardı.

Serin, şunları söyledi:

"Vatandaşın alım gücü kalmamış. Uygun fiyata verdiğimiz halde alamıyorlar. Bir tane, iki tane, yarım kilo, 750 gram pasta alıyorlar, almakta zorlanıyorlar. Maliyetler çok arttı ama biz zam yapamıyoruz. Bir torba şekeri geçen sene bin 350 liraya alırken şu an bin 850 liraya alıyoruz. Bir teneke yağ yine bin 850 lira, geçen sene bin 400 liraya alıyorduk. Şu an bir teneke yağ alacak gücümüz kalmadı. Şekeri alacak gücümüz yok ama milletin de alım gücü yok. Esnafın gidişatı gidişat değil. Çünkü her şeye zam geliyor, esnaf zam yapamıyor. Müşteriler fiyatları duyunca 'Çok pahalı' diyor, 'Çok yüksek' diyor. Halbuki biz şu an Antep'ten gelen baklavamızın kilosunu 600 liradan veriyoruz. Kuru pastalarımızın kilosu şu an 300 lira.

"İnsanlarımıza elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz"

Yaş pastalarımızın tanesini 350-450 lira arası verdiğimiz halde milletin alım gücü kalmamış. 'Çok pahalı' diyorlar. Geçenlerde müşterimizin biri geldi bir tane pasta beğendi '400 lira' dedim, dedi ki 'Bunun yarısını veremez misiniz?' Yaş pastanın yarısını istiyorlar. Çocuğunun doğum günüymüş ve çocuğunun doğum gününde vatandaş yarım yaş pasta istiyor. Böyle deyince müşteriye pastayı maliyetine verdik, 400 liralık pastayı 300 liraya verdik. 'Kutlayın' dedik, maksat çocuğu mutlu olsun. Biz de yoksulluktan, yokluktan geldik. İnsanlarımıza elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mehmet Serin, Osmaniye, Kadirli, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Pastacı Müşterilere Yardım Eli Uzatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Yarın sabahtan itibaren etkili olacak Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
YPG’nin Haseke’de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Kirli elleri bulacak ve hesabını o hainlerden soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Kirli elleri bulacak ve hesabını o hainlerden soracağız
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 12:55:25. #7.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Pastacı Müşterilere Yardım Eli Uzatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.