Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de sonbahar güzelliği
Son Dakika Güncel Osmaniye'de sonbahar güzelliği - Son Dakika

Osmaniye'de sonbahar güzelliği

6 saat önce

Osmaniye'de Mehmetli Barajı ve tarihi Taşköprü, sonbaharda büründüğü renk tonlarıyla ziyaretçi ve fotoğrafçıların uğrak noktalarından oldu.

Osmaniye'de sonbahar güzelliği, System.String[]

Osmaniye'de Mehmetli Barajı ve tarihi Taşköprü, sonbaharda büründüğü renk tonlarıyla ziyaretçi ve fotoğrafçıların uğrak noktalarından oldu.

Sumbas ilçesi Gafarlı köyünde, Kesiksuyu Çayı üzerinde kurulu, Roma döneminden kalma olduğu bilinen Taşköprü ve Mehmetli Barajı'nda, sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanmaya başladı.

Sarı ve kızıl tonların hakim olduğu bölgede, kartpostallık görüntülerin ortaya çıkması hem ziyaretçileri hem de fotoğrafçıları buraya çekti.

Köy muhtarı Arif Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle bölgenin gezilmesi gereken yerlerden olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirten Çoban, "Gafarlı köyümüz, tarihi ve doğal güzellikleriyle görülmeye değer. Tarihi Taşköprü'nün altından geçerek Mehmetli Barajı'na hayat veren Kesiksuyu Çayı ve çevresindeki doğa güzelliği mutlaka görülmeli. İl merkezine 50, ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktayız. Kesiksuyu Çayı boyunca konaklama ve alabalık tesisleri var." diye konuştu.

Taşköprü, Mehmetli, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı İmamoğlu'ndan su zammı yorumu: 'Zam yapmıyoruz' diye taahhüdümüz yoktu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Seçim kaybetsem bile bu işte yokum Erdoğan, seçim döneminde izlettiği videoyu yeniden gündeme getirdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi müjdesi: Daha da inecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 16:29:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de sonbahar güzelliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]