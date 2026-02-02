Osmaniye'de Tırmanış Bahçesi Projesi Başladı - Son Dakika
Osmaniye'de Tırmanış Bahçesi Projesi Başladı

02.02.2026 11:21
Karatepe-Aslantaş Milli Parkı'nda dağcılık projeleri için çalışmalar başlatıldı.

OSMANİYE'de, Ceyhan Nehri kıyısındaki Karatepe-Aslantaş Milli Parkı sınırlarındaki kayalık bölgede dağcılık ve spor tırmanışı tutkunlarına yönelik hazırlanan 'Tırmanış Bahçesi Projesi' için çalışma başlatıldı.

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) ve Osmaniye Belediyesi iş birliğiyle, Roma ve Bizans medeniyetlerine ait kalıntılar ve kuş cennetinin de bulunduğu, Ceyhan Nehri kıyısındaki Karatepe-Aslantaş Milli Parkı sınırlarında yer alan Kırmacılı köyü Kızılkaya mevkisindeki kayalık bölgede, spor tırmanışına uygun yeni rotalar oluşturulması için 20 günlük çalışma planı hazırlandı. Projenin, 4 mevsim boyunca tırmanış yapılabilen nadir alanlardan olacağı belirtildi. Proje kapsamında hazırlanacak rota kitapçıklarıyla bölgenin turizme kazandırılması hedeflenirken, ilerleyen süreçte arama-kurtarma eğitimlerinin de verilebileceği vurgulandı. Kalker yapıya sahip, çatlaklı ve gözenekli kayalıklarda 12 ile 40 metre arasında değişen uzunluklarda tırmanış rotaları oluşturulacağı bildirildi. Ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılacak iş birliği kapsamında çadır kampı ve karavan alanlarının oluşturulması, tırmanış şenlikleri düzenlenerek bölgenin turizm potansiyelinin artırılması amaçlandı. ODAK üyesi ve 1'inci Kademe Dağcılık Antrenörü Ali Rıza Işık, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

'SAYILI TIRMANIŞ BAHÇELERİNDEN BİRİ OLACAK'

Türkiye Dağcılık Federasyonu Tırmanış Antrenörü ve Rota Yapıcı Yahya Koç ise bölgenin büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Burada çok kaliteli bir tırmanış alanı var. Kayaların yapısı oldukça elverişli. Çalışmalar tamamlandığında burası Türkiye'nin sayılı tırmanış bahçelerinden biri olacak. Dört mevsim tırmanış yapılabilen bir merkez haline gelmesini hedefliyoruz. İlerleyen yıllarda düzenlenecek şenliklerle sporcuların uzun süreli olarak buraya gelmesini umuyoruz. Tırmanış yapılabilecek yüzeyleri güvenli hale getiriyoruz. Emniyet noktaları oluşturuyor, kaya yüzeyindeki taş parçalarını ve bitki örtüsünü temizliyoruz. Aynı zamanda uzun ömürlü ve güvenli bir tırmanış için kaya yüzeylerine uygun teknik altyapıyı hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Osmaniye, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

