Osmaniye'de trafik kazaları kamerada - Son Dakika

Osmaniye'de trafik kazaları kamerada

OSMANİYE'de, meydana gelen 2 trafik kazası, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nca 2020 yılı nisan ayında meydana gelen kaza anları kamuoyuyla paylaşıldı. Osmaniye'de meydana gelen kazalarla ilgili görüntülere, ara yoldan çıkan otomobile, ana yoldan hızla gelen başka bir otomobilin çarpma anı yansıdı. Kaza nedeniyle her iki otomobil de yol ortasında hareketsiz kaldı.

Diğer bir kaza anı ise Yıldırım Beyazıt Mahallesi Toprakkale Caddesi üzerinde kaydedildi. Oto Galericiler Sitesi istikametinden şehir merkezine gelirken Yusuf Çenet Bulvarı'na dönüş yapmak isteyen minibüs, karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Kameraların kaydettiği her iki kazanın da sürücü hatalarından kaynaklandığı gözler önüne serildi. Görüntülerin sonunda ise "Hız kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi" uyarısında bulunuldu.