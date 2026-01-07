Osmaniye'de Tren ve Otomobil Çarpıştı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yarbaşı Tren İstasyonu mevkisindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Gaziantep'ten Osmaniye'ye ilerleyen yük treni, Salim Filiz yönetimindeki 80 AAG 796 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri olası bir yangına karşı otomobilde soğutma çalışması yaptı. Kaza nedeniyle Osmaniye–Düziçi kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Bölgede araç yoğunluğu oluşurken, trafik ekipleri sürücüleri alternatif güzergah olarak otoyola yönlendirdi. Yapılan çalışmaların ardından yol kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.