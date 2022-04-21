Osmaniye'de üreticilere 240 bin ipek böceği dağıtıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de üreticilere 240 bin ipek böceği dağıtıldı

21.04.2022 17:04
Osmaniye'de üreticilere 240 bin ipek böceği dağıtıldı

Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 8 üreticiye 240 bin ipek böceği dağıtıldı.

Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 8 üreticiye 240 bin ipek böceği dağıtıldı.

Dağıtım programında konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, ipek böceğinden koza üretiminin ilçede her geçen gün yaygınlaştığını belirtti.

İpek böceği yetiştirmenin zahmetli bir iş olduğunu aktaran Çerçi, "İpek böceği, ilaçlamalara karşı hassas olduğundan dolayı yerleşim yerlerinden uzak ve sinek ilaçlamasının yapılmadığı yerlerde üretim yapılması tavsiye edilmektedir. İpek böceği yetiştirmek isteyen üreticilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelerek kayıt ve yetiştiricilik hakkında teknik personellerden bilgi alabilir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından üreticilere ipek böcekleri teslim edildi.

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Hisarcık, Düziçi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de üreticilere 240 bin ipek böceği dağıtıldı - Son Dakika


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