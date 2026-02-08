Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

Osmaniye'de durdurulan otomobilin bagajında 36 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki iki kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada bagajda çuvallar içinde 36 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
