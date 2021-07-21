Osmaniye'de orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Osmaniye'de orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Kadirli ilçesi Sarıtanışmalı köyü Kabaktepe mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Çam ağaçları ve makilik alanın bulunduğu kısmı etkisi altına alan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangının büyümesiyle birlikte Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Kadirli İlçe Orman Müdürlüğü ekipleri karadan yangına müdahale ederken helikopterlerde havadan müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmaları havadan da böyle görüntülendi.