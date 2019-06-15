Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de zincirleme kaza: Karı-koca öldü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Osmaniye'de zincirleme kaza: Karı-koca öldü, 3 yaralı

41 dakika önce

OSMANİYE'de, iki otomobil ve bir TIR'ın çarpıştığı kazada hurdaya dönen araçta sıkışan Ömer ile eşi Fazilet Köksal hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de zincirleme kaza: Karı-koca öldü, 3 yaralı, System.String[]
OSMANİYE'de, iki otomobil ve bir TIR'ın çarpıştığı kazada  hurdaya dönen araçta sıkışan Ömer ile eşi Fazilet Köksal hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında E-90 yolu Gaziantep istikameti Şekerdere viyadüğünde meydana geldi. İddiaya göre aynı istikamete seyir halinde olan Ömer Köksal yönetimindeki 01 BE 0381 plakalı otomobil ile sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 27 DL 055 plakalı otomobil ve 80 BE 829 plakalı kasası boş TIR, bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazaya görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Ömer ve eşi Fazilet Köksal hurdaya otomobilde sıkıştı. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan karı-kocanın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralılar S.K., M.K. ve M.K. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ömer ve Fazilet Köksal'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılma üzere  Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:23 Kaynak: DHA
Osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trafikte makas atan sürücüye sedyede ceza Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi Akrobasi uçağı düştü Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 00:04:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de zincirleme kaza: Karı-koca öldü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]