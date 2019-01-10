Son Dakika Haberleri: Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne Motosiklet Takviyesi

Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne Motosiklet Takviyesi

1 saat önce

Osmaniye'de faaliyet gösteren bir demir çelik firması tarafından Emniyet Müdürlüğüne hediye edilen 3 motosiklet, törenle Yunus timlerine teslim edildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne Motosiklet Takviyesi, System.String[]
Osmaniye'de faaliyet gösteren bir demir çelik firması tarafından Emniyet Müdürlüğüne hediye edilen 3 motosiklet, törenle Yunus timlerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, yeni motosikletler firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı tarafından İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'a teslim edildi.


Vali Ömer Faruk Coşkun, törende yaptığı açıklamada, motosikletleri hediye eden firmanın kentte yaptığı yatırımları ve sosyal, kültürel, eğitim alanında sunduğu katkı ile Osmaniye'ye çok önemli hizmetler verdiğini belirterek, motosiklet desteğinden dolayı teşekkür etti.


Motosikletlerin kentte asayiş hizmetinde kullanılacağını ifade eden Coşkun, "Firma tarafından, ilimizin asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere, İl Emniyet Müdürlüğü'müze 3 motosiklet bağışı yapıldı. Teşekkür ediyorum. İl Emniyet Müdürlüğümüze bağışlanan bu motosikletlerle birlikte motorize ekiplerimiz ilimizin asayişinin, vatandaşımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında sunulan hizmetleri daha üst bir seviyeye çıkaracaktır. Hayırlı olsun." şeklinde konuştu.


Konuşmalardan sonra Vali Ömer Faruk Coşkun, Şerif Tosyalı'ya teşekkür plaketi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:16 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Motosiklet, Ekonomi
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