Son Dakika Haberleri: Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Ömer...

Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Ömer...

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ömer Tarhan kazandı.

Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Ömer..., System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ömer Tarhan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ömer Tarhan 27 bin 320, İYİ Parti adayı Ömer Lutfullah Çubukçu 16 bin 552, Saadet Partisi adayı İbrahim Ergün 329 oy aldı.

-Tarhan'ın öz geçmişi

Ömer Tarhan, 1959 yılında Kadirli ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kadirli'de tamamlayan Tarhan, liseyi ise Adana'da okudu. 1987 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Tarhan, 2009 yılına kadar doktorluk mesleğini devam ettirdi. 2009 yerel seçimlerinde Kadirli Belediye Başkanı seçilen Tarhan evli ve 3 çocuk babasıdır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Ömer Tarhan, MHP, Osmaniye, Kadirli, Güncel
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