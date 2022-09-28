Bölgeye sevk edilen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince sudan numune alınarak inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Ceyhan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de atık su döküldüğü iddia edilen Savrun Çayı'ndan numune alındı - Son Dakika

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