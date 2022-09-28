Osmaniye'de atık su döküldüğü iddia edilen Savrun Çayı'ndan numune alındı - Son Dakika
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Osmaniye'de atık su döküldüğü iddia edilen Savrun Çayı'ndan numune alındı

28.09.2022 16:52

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Savrun Çayı'na atık su döküldüğü iddiaları üzerine numune alınarak inceleme başlatıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Savrun Çayı'na atık su döküldüğü iddiaları üzerine numune alınarak inceleme başlatıldı.

Ceyhan Nehri'ne dökülen Savrun Çayı'na atık su boşaltıldığı, renginin değiştiği ve çevreye koku yayıldığını iddia eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince sudan numune alınarak inceleme başlatıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de atık su döküldüğü iddia edilen Savrun Çayı'ndan numune alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de atık su döküldüğü iddia edilen Savrun Çayı'ndan numune alındı - Son Dakika
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