Osmaniye Süt Üreticileri Zor durumda
Osmaniye Süt Üreticileri Zor durumda

29.01.2026 12:23
Osmaniye'de süt üreticileri, Süt Konseyi'nin belirlediği fiyattan süt satamadıklarını belirtiyor.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi'nin 22 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olarak açıkladığı 22,22 liralık fiyatın sahada uygulanmadığını ve sütlerini daha düşük fiyattan satmak zorunda kaldıklarını belirtti. Üreticiler, artan yem ve girdi maliyetleri nedeniyle zarar ettiklerini, bu durumun hayvanların kesime gönderilmesine yol açtığını ifade etti. Süt üreticisi Emine Şişman "Hayvancılık yapıyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Süt çok ucuz. Yem fiyatları çok yükseldi. Artık bu işi yapmak istemiyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde süt üreticileri 2026 yılı için 22 Ocak'tan itibaren geçerli olan Süt Konseyi'nin açıkladığı 22 lira 22 kuruştan sütlerini satamadıklarını ve çalışmalarının karşılığını alamadıklarını ifade ettiler.

Süt üreticisi Bedir Şişman, yaptığı açıklamada, geçen yıl 10 lira olan inek sütünün litre fiyatının daha sonra sırayla 12 ve 12,5 liraya yükseldiğini belirtti. Bu sene ise sütün 14 liraya alındığını ifade eden Şişman, Süt Konseyi'nin inek sütünün litre fiyatını 22 Ocak'tan itibaren 22 lira 22 kuruş olarak belirlediğine dikkati çekti.

Ancak Süt Konseyi'nin kararına uyulmadığını anlatan Şişman, "Sütlerimiz hiç değer kazanmıyor. Her bir yeme 20-30 lira zam geliyor. Şu anda 1 torba süt yemi veyahut da besi yemi 730 lira civarında oldu. Geçen yıl 30 liraya yaptırdığımız balya bu sene 60 liraya mal oldu. Şu anda biz zarar ediyoruz ineklerden, o yüzden hep kesime veriyorlar. Üreticiyi, çiftçiyi biraz desteklemek gerekiyor. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz gerçekten çok zor durumda. Malcımız, hayvancımız ölürse Türkiye'nin başka bir geliri kalmaz bence."

Emine Şişman da, "Eşimle hayvancılık yapıyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Sütler hala çok ucuz. Yem fiyatları çok yükseldi. Bu şekilde olursa artık bu işi yapmak istemiyoruz" dedi.

"Zarar ediyoruz, boşa çalışıyoruz"

Üretici Zeynep Bulanık ise, "Zarar ediyoruz, boşa çalışıyoruz. Yem pahalı, alamıyoruz. Mecbur satacağız, terk edeceğiz. Ne yiyeceğiz bundan sonra da. Sütümüz 12 liradan alınıyor. 9 liraydı yeni 12 liraya yükselmiş. Kurtarmıyor, zarar, anca perişanlığını çekiyoruz" diye konuştu.

Gökhan Bulanık ise balyanın tanesinin 150 lira, bir torba yemin ise 850 lira olduğunu anlatarak, "Ayrıca çoban parası... İşin içinden çıkamıyoruz" dedi.

"Çocuklarımı okutmak zorundayım"

Emine Akbaş ise sütün litresinin piyasada yakın zamanda 14 lira olduğunu ancak henüz bu fiyattan süt satamadıklarını ifade ederek, "Bununla geçim sağlıyorum, çünkü eşim rahatsız, felç. Çocuklarımı okutmak zorundayım" dedi.

Geçinmekte zorlandığını belirten Akbaş, "Yemden kurtulamıyorum ki ben. Bir aydır yem getirmiyorlardı bize fiyatları yükseltmek için, daha yeni getirmeye başladılar. Süte zam koydular mı yeme de zam koyuyorlar. Biz hiç faydalanamıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Osmaniye, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

